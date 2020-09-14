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Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения карантина в Одессе и Днипре во время празднований Дня города. Об этом шла речь на селекторном совещании у президента Зеленского.

Так, на праздновании Дня города в Одессе и Днипре собрались десятки тысяч людей без средств индивидуальной защиты и соблюдения карантинных норм. По данному факту возбуждено уголовное производство в Одесской области и проходит расследование. Также правоохранители сообщили, что организаторы праздников должны понести административное наказание в размере 170 тыс. грн, а в случае, если эпидемиологическое расследование установит причинно-следственную связь между этими празднованиями и увеличением количества больных коронавируса инфекцией или смертностью от этой болезни, - будет открыто уголовное производство.

Председатель Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что за последнюю неделю было составлено 1436 протоколов за нарушение карантинных мероприятий. Для этого в Украине действуют 200 рейдовых групп.

По состоянию на утро 14 сентября в Украине обнаружено 156 797 случаев COVID-19, за последние сутки – 2462. 
ForUm

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