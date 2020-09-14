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Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко поручил проверить информацию о запрещенной в Украине российской соцсети «ВКонтакте», которая якобы обошла блокировку.

Об этом он сказал на пресс-конференции по случаю 100 дней в должности, передает Украинская правда.

По мнению министра, проблема противодействия врагу в гибридной войне не сводится только к запретам, а должна решаться за счет просвещения и медиаграмотности. В то же время он утверждает, что у государства есть стратегия борьбы с дезинформацией, при этом не детализировав ее.

«Проблема проникновения дезинформации, которая выходит из «ВКонтакте» или российских телеканалов, действительно весомая. Мы несколько раз встречались в СНБО по этому поводу, есть план мероприятий. Надеюсь, он будет реализован», - сказал Ткаченко.

«Относительно «ВКонтакте». Я попросил сегодня, как мы узнали об этой информации, проверить, действительно ли это реалистично, и что можно сделать, какие решения принять, чтобы противодействовать этой истории», - добавил он.

Российская социальная сеть «ВКонтакте» на своей официальной странице для украинских пользователей сообщила, что разработчики улучшили работу прокси в мобильном приложении, благодаря чему ВК теперь можно пользоваться «без ограничений».

В мае 2020 президент Владимир Зеленский продлил запрет на российские социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» на территории Украины.  
ForUm

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