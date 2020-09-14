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В Украине 501 класс находится на самоизоляции, а 37 учреждений среднего образования – на дистанционном обучении. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на селекторном совещании с Зеленским.

За минувшие сутки заболели 40 учеников и 32 учителя, а с начала нового учебного года лабораторно подтверждено 273 случая коронавирусной болезни среди учеников и 296 – среди учителей.

«Мы уже говорили с вами о том, что в некоторых школах не хватает масок, - обратился Зеленский к Шмыгалю. - Вы сказали, что деньги в регионах есть, но для их использования Кабинет Министров должен предложить законодательные изменения. Знаю, что на местах есть более трех миллиардов гривен, которые можно потратить. Или вы сделали все необходимое, чтобы обеспечить наши школы средствами индивидуальной защиты? Это очень важно сегодня».

В ответ премьер-министр отчитался, что правительство уже предложило парламенту проголосовать законопроект № 3991, который вносит изменения в бюджет, и, среди прочего, позволяет использовать средства местных бюджетов на закупку средств индивидуальной защиты.

По состоянию на утро 14 сентября в Украине обнаружено 156 797 случаев COVID-19, за последние сутки – 2462. 
ForUm

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