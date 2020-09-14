Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригласил венгерского коллегу Петера Сийярто 23 сентября посетить Закарпатье, чтобы обсудить дальнейшие шаги по реализации уже достигнутых договоренностей по развитию взаимодействия в политической, экономической, культурно-гуманитарной сферах, и принять участие в совместных мероприятиях.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД, стороны провели телефонный разговор 14 сентября.

«Введенные в Украине и Венгрии ограничения для въезда иностранцев в связи с распространением коронавируса накладывают определенные ограничения на всех граждан, независимо от статуса. На этом фоне наша встреча является четким сигналом - обе страны настроены на поиск взаимоприемлемых решений без проволочек», - отметил Кулеба.

Министры согласились, что социально-экономический успех Закарпатье может стать общей историей успеха отношений Украины и Венгрии, и дружеские отношения между двумя странами важны для всего региона Центральной Европы.

Напомним, в конце мая, несмотря на пандемию коронавируса, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетил с рабочим визитом Венгрию для встречи с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.