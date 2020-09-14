также в разделеПолитика
Тихановкая: Договоренности Лукашенко и Путина не будут иметь законной силы
Богдана допрашивали в ГБР по делу «вагнеровцев» 3
У Зеленского появились вопросы к Петрашко 12
ГБР: Богдан заявил, что не имеет никаких подтверждений возможной госизмены чиновников 16
Долгачев: Новые партии вслед за Медведчуком повторяют тезис про опытных политиков 20
Медведчук: Рецепт спасения украинской экономики – восстановление торгово-экономических связей с Россией и странами СНГ 50
Фокин попал в ТКГ после того, как внучка познакомила его с Ермаком 33
Ермак: Украина не обещала менять постановление о местных выборах 23
ЦИК: Проголосовать на местных выборах смогут даже жители красных карантинных зон 17
ОПЗЖ обвиняет Ахметова и мэра Мариуполя в нападениях из-за их страха потерять власть 100
МИД осудил проведение «выборов» в оккупированном Крыму 21
Разумков исключил роспуск Рады 24
Глава Черниговской ОГА подал в отставку 18
Фокин не придет на заседание комитета Рады 16
СБУ открыла производство по делу о преждевременном задержании вагнеровцев 31
Зеленский пообещал назвать владельцев танкера Delfi 92
Венедиктова: ГБР проводит экспертизы по делу «пленок Ермака» 37
В Берлине не определились с датой саммита лидеров «нормандской четверки» 45

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригласил венгерского коллегу Петера Сийярто 23 сентября посетить Закарпатье, чтобы обсудить дальнейшие шаги по реализации уже достигнутых договоренностей по развитию взаимодействия в политической, экономической, культурно-гуманитарной сферах, и принять участие в совместных мероприятиях.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД, стороны провели телефонный разговор 14 сентября.

«Введенные в Украине и Венгрии ограничения для въезда иностранцев в связи с распространением коронавируса накладывают определенные ограничения на всех граждан, независимо от статуса. На этом фоне наша встреча является четким сигналом - обе страны настроены на поиск взаимоприемлемых решений без проволочек», - отметил Кулеба.

Министры согласились, что социально-экономический успех Закарпатье может стать общей историей успеха отношений Украины и Венгрии, и дружеские отношения между двумя странами важны для всего региона Центральной Европы.

Напомним, в конце мая, несмотря на пандемию коронавируса, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетил с рабочим визитом Венгрию для встречи с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
5458 грн.
16
Теги