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За прошедшие сутки, 13 сентября, 2 нарушения режима прекращения огня зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», говорится в сводке ООС.

Так, неприцельные выстрелы из подствольных гранатометов в сторону наших позиций произошли вблизи населенных пунктов Пески и Авдеевка.

В ответ на огневые провокации украинские защитники оружие в ответ не применяли. Среди личного состава Объединенных сил  боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток, 14 сентября, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
ForUm

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