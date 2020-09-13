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Лауреатом премии имени Василия Стуса 2020 стал украинский кинорежиссер, актер театра и кино Ахтем Сеитаблаев. Члены жюри объявили имя лауреата во время торжественной церемонии, которая состоялась в Киеве.

Об этом сообщает организатор премии, PEN Ukraine, в Facebook.

Ахтем Сеитаблаев получил диплом, денежное вознаграждение и награду-статуэтку, разработанную дизайнером Дмитрием Покрасёном и скульптором Станиславом Кадочниковым. Награду ему вручил декан Киево-Могилянской Бизнес Школы Александр Саврук.

В своем выступлении режиссер сказал, что, узнав в свое время историю жизни Василия Стуса, был поражен его мужеством. А еще любовью поэта к своей земле и его стихами.

«Я до сих пор не представляю, как ему удалось преодолеть свой страх перед молохом советской власти. Возможно, он нашел эти силы в себе, потому что верил в то, что делал и создавал, верил, что, несмотря на все, он не один в своей борьбе, что есть люди, которые его поддерживают, люди, которым не все равно ... Люди, для которых разница между созданием и разрушением. Люди, которым важно, какие названия имеют улицы, на которых живут их дети и родители, даже если они освещены и заасфальтированы. Люди, которые знают разницу между родным и враждебным. Люди, которые с большим достоинством и мужеством отстаивают свои смыслы и ценности. Многим из нас сегодня значительно легче жить и бороться за свое достоинство, за жизнь своей земли и своих детей потому, что был и есть Василий Стус, потому что среди нас и сегодня летает Птица его души», - отметил Сеитаблаев.
ForUm

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