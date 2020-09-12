также в разделеОбщество
ОБСЕ нашла тяжелую технику боевиков 3
В Ровенской области задержали агента ФСБ РФ при попытке совершения диверсии 9
Какие регионы не готовы к ослаблению карантина 9
Полиция назвала причину крушения самолета в Сумской области 16
Пограничники на Закарпатье с погоней задержали гражданина РФ 26
В Украине наблюдается чрезвычайный уровень пожарной опасности 9
ОБСЕ зафиксировала пять нарушений режима прекращения огня со стороны сепаратистов 26
Карантинные ограничения в красной зоне могут пересмотреть 18
На Донбассе сохраняется режим прекращения огня, обстрелов не было 8
В Украине вторые сутки более 3 тысяч новых случаев COVID-19 23
11 сентября. Картина дня 41
Отбуксировка Delfi из Одессы обошлась в 14 миллионов 26
Сбитые пьяным майором курсантки отказались от компенсации 628
Экологи: Крымский «Титан» продолжает травить землю на Херсонщине 28
УЗ закрывает посадку на шести станциях из-за карантина 24
МОН пожаловалось в полицию на неизвестных, копавшихся в документах 17
Богдан обещает прийти в ГБР 17
СБУ разоблачила масштабную схему по растаможиванию автомобилей 32

В Запорожской области задержали двоих мужчин, которые выращивали каннабис на земельном участке. В общей сложности полицейские изъяли 1910 кустов, которые оцениваются в 10 миллионов гривен по ценам "черного рынка".

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Задержанными оказались жители Мелитополя, одному из которых по праву аренды принадлежит земельный участок возле села Заречное. Их задержали во время обработки двухметровых кустов каннабиса.

«Между подсолнухами обнаружили 1910 кустов высотой два метра. Их стоимость на "черном рынке" достигает 10 млн грн. Следственным управлением областной полиции осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве, открытого по ч. 2 ст. 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины», - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители устанавливают лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги