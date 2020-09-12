В Закарпатской области пограничники Чопского отряда задержали гражданина Российской Федерации, который пытался незаконным путем попасть в Словакию. Об этом сообщает Госпогранслужба в субботу, 12 сентября.

Указано, что неизвестного обнаружили в лесу вчера около полудня, вблизи населенного пункта Княгиня Великоберезнянского района. В тот момент, когда мужчину заметил пограничный наряд, он как раз пытался преодолеть заградительный забор.

«Увидев военнослужащих, мужчина обратился в бегство. Его остановили за несколько сот метров от государственной границы с помощью служебной собаки. Он пытался сопротивляться, но был задержан. При себе беглец имел паспорт гражданина России и рассказал, что намеревался добраться до Великобритании в поисках лучших условий жизни», – говорится в сообщении.

Россиянина доставили в пограничное подразделение. Его привлекут к административной ответственности по статьям о незаконном пересечении или попытке незаконного пересечения государственной границы Украины и злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Госпогранслужбы (ч.1 ст.204-1, ст.).