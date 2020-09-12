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В Украине за последние сутки 3103 новых случая коронавирусной болезни. Больше всего новых зараженных в Харьковской, Тернопольской областях, а также в Киеве.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Общее число зараженных с начала пандемии составляет 151 859. Побороли болезнь 68 346 человек, из которых 1341 - за последние 24 часа.

Умерли от коронавируса 3148 человек, в том числе 72 - за вчера.

Больше всего новых случаев подтвердили в Киеве (+428), Харьковской (292), Тернопольской (+280) и Одесской (+225) областях.

Напомним, в Украине зафиксировано 3144 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 - это антирекорд количества новых больных в сутки.  В Киеве также – антирекорд: 404 новых случая.
ForUm

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