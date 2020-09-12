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Во время переговоров в Берлине 11 сентября на уровне политических советников стран-участниц «нормандского формата» не было достигнуто договоренности о дате следующего саммита лидеров «четверки». Однако процесс «движется вперед».

Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак по результатам переговоров, пишет Укринформ.

Он выразил надежду, что саммит может состояться до конца текущего года.

«Да, не было достигнуто конкретных договоренностей по срокам, но ... все свидетельствует, что процесс движется вперед. Я уверен, что этот саммит состоится, хотя, к сожалению, не могу назвать сегодня конкретную дату. Надеюсь, что он состоится до конца этого года», - сказал Ермак.

Напомним, глава Офиса Президента Андрей Ермак считает открытие производства СБУ относительно его роли в спецоперации по «вагнеровцам» пиаром.
ForUm

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