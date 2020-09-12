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Член шведского парламента Магнус Якобссон выдвинул президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за посредничество в мирном соглашении между Сербией и самопровозглашенным Косово.

Об этом сообщает New York Post.

По его словам, он выдвигает кандидатуру администрации Трампа и двух европейских стран за их «совместную работу во имя мира и экономического развития в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного в Белом доме».

Ранее в Белом Доме заявили, что представители Сербии и самопровозглашенного Косово во время переговоров в США договорились о нормализации отношений в экономической сфере.

Напомним, Трамп рассказал о новом оружии, о котором «никто не знает».
ForUm

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