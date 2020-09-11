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Президент Дональд Трамп заявил, что у США есть оружие, о котором никто не знает. Об это он рассказал на брифинге в Белом Доме, сообщает УНИАН.

«У нас есть такие системы, о которых никто не знает. И, честно говоря, я считаю, что будет лучше, если все так и останется. У нас есть невероятные системы», - заявил Трамп.

По его словам, сейчас вооруженные силы США сильнее, чем когда-либо. «У нас есть отличное, отличное оружие. Нет, я не говорю о секретности; Я говорю о том, что мы строим. Мы создаем отличное оружие. Наши вооруженные силы сейчас сильнее, чем когда-либо», - заявил Трамп.

Он добавил, что за последние три года на армию США было потрачено 2,5 триллиона долларов. «И теперь у нас есть новые ракеты. И, честно говоря, наша ядерная энергия - мы должны надеяться на Бога, что нам никогда не придется ее использовать - но наша ядерная энергия сейчас находится в лучшей форме за последние десятилетия», - резюмировал американский президент.


 
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