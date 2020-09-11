По решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Укрзализныця прекращает продажу билетов из отдельных железнодорожных станций. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе компании.
Так, с 00:01 14 сентября закрыта продажа билетов из железнодорожных станций Нежин, Носовка, Волочиск, Чоп, Ларга, Славута-1 на поезда:
№ 81/82 Киев - Ужгород;
№ 136/135 Снятин - Одесса – Черновцы;
№ 122/121 Николаев - Ривне;
№ 88/87 Ковель - Новоалексеевка;
№ 108/107 Одесса - Ужгород;
№ 110/109 Львов - Херсон;
№ 779/780 Сумы - Киев, Винница;
№ 786/785 Киев - Шостка;
№ 774/773 Киев - Шостка;
№ 45/46 Ужгород - Лисичанск;
№ 98/97 Ковель - Киев;
№ 43/44 Галич - Киев - Ивано-Франковск;
№ 601/602 Львов - Тячев;
№ 117/118 Киев - Черновцы.
До урегулирования ситуации указанные поезда проследуют через станции Нежин, Носовка, Волочиск, Чоп, Ларга, Славута-1 без посадки пассажиров. Высадка будет проводиться в установленном порядке.
В случае отказа пассажира от поездки до отправления поезда и не позднее 1 часа после его отправления со станции, указанной в проездном документе, возврат платежей за такие проездные документы проводится в полном объеме пунктами продажи или через электронные каналы связи в «личном кабинете» пользователя.
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