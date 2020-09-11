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По решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Укрзализныця прекращает продажу билетов из отдельных железнодорожных станций. Об этом  ForUm’у  сообщили в пресс-службе компании.

Так, с 00:01 14 сентября закрыта продажа билетов из железнодорожных станций Нежин, Носовка, Волочиск, Чоп, Ларга, Славута-1 на поезда:

№ 81/82 Киев - Ужгород;

№ 136/135 Снятин - Одесса – Черновцы;

№ 122/121 Николаев - Ривне;

№ 88/87 Ковель - Новоалексеевка;

№ 108/107 Одесса - Ужгород;

№ 110/109 Львов - Херсон;

№ 779/780 Сумы - Киев, Винница;

№ 786/785 Киев - Шостка;

№ 774/773 Киев - Шостка;

№ 45/46 Ужгород - Лисичанск;

№ 98/97 Ковель - Киев;

№ 43/44 Галич - Киев - Ивано-Франковск;

№ 601/602 Львов - Тячев;

№ 117/118 Киев - Черновцы.

До урегулирования ситуации указанные поезда проследуют через станции Нежин, Носовка, Волочиск, Чоп, Ларга, Славута-1 без посадки пассажиров. Высадка будет проводиться в установленном порядке.

В случае отказа пассажира от поездки до отправления поезда и не позднее 1 часа после его отправления со станции, указанной в проездном документе, возврат платежей за такие проездные документы проводится в полном объеме пунктами продажи или через электронные каналы связи в «личном кабинете» пользователя.
ForUm

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