Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с действующим председателем ОБСЕ, премьер-министром Албании Эдди Рамой с целью координации усилий по мирному урегулированию на Донбассе. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

Собеседники обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе и важные аспекты переговорного процесса в рамках «нормандского формата».

Президент привлек внимание к нарушениям договоренностей со стороны незаконных вооруженных формирований, в частности обстрелов ими украинских позиций 6 и 10 сентября.

«Вчера, буквально во время моего телефонного разговора с канцлером Ангелой Меркель, боевики открыли огонь по украинским позициям возле населенного пункта Шумы, по участку, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ. И разница между этими выстрелами и предварительным заключалась в том, что эти были прицельными. Мы не хотим новой эскалации. Ведь 6 сентября в результате провокации НВФ мы уже понесли потери - погиб один военный ВСУ, один был ранен», - сказал Зеленский.

Действующий председатель ОБСЕ со своей стороны поддержал усилия украинской стороны, направленные на достижение мира в регионе, и заверил в готовности албанского председательства способствовать восстановлению мира.

В этом контексте собеседники отметили важность обеспечения полного, беспрепятственного доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на всю неподконтрольную территорию.

Поскольку мандат СММ ОБСЕ не ограничивается лишь Донбассом, Зеленский отметил ожидания Украины, что мониторинговая миссия будет уделять должное внимание также ситуации в оккупированной Автономной Республике Крым и Севастополю.

Как ранее сообщал ForUm, 9 сентября участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о совместном патрулировании в районе поселка Шумы Донецкой области при участии представителя ОБСЕ.

У Зеленского заявили, что юридически инспекцию проводят не стороны военного конфликта, а посредник – ОБСЕ в сопровождении представителей сторон.

После этого главарь группировки «ДНР» Денис Пушилин отменил свой приказ об обстреле позиций Вооруженных сил Украины в районе поселка.

10 сентября в Офисе президента заявили, что согласованного в рамках подгруппы безопасности ТКГ «одноразового инспектирования» в районе поселка Шумы не произойдет в связи с постоянным изменением запросов российской стороны.

В тот же день российско-оккупационные войска открыли прицельный огонь из стрелкового оружия по украинским позициям возле населенного пункта Шумы.