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На железнодорожном переезде вблизи станции Погребище Винницкой области двое мужчин в состоянии алкогольного и наркотического опьянения остановили поезд ради видео в Instagram.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе Укрзализныци, злоумышленники автомобилем перегородили пути железнодорожного переезда как раз перед тем, как там должен последовать грузовой поезд. В момент движения поезда один из нарушителей бегал путями, другой стрелял из пистолета в направлении кабины машиниста. Свои выходки они снимали на телефон и впоследствии видео выложили в Instagram. К счастью, машинист успел остановить поезд. В результате инцидента никто не пострадал.

На данный момент нарушителей задержали, открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 УК Украины (хулиганство). За такое преступление задержанным грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Со своей стороны региональный филиал «Юго-Западная железная дорога» провела служебное расследование по данному факту. Установлено, что дежурная по переезду и локомотивная бригада своевременно не сообщили руководству железной дороги об инциденте, опасаясь огласки. За халатность и несоблюдение служебных инструкций для работников Укрзализныци были применены меры дисциплинарного характера.
ForUm

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