С одной стороны, не всех инфицированных отслеживают на предмет выздоровления, а с другой - болеют люди тоже по-разному...

Уже полгода как для многих из нас утро начинается с просмотра статистики заболеваемости COVID-19. За последние недели эти цифры в Украине ощутимо изменились: если в августе новых случаев за сутки фиксировали от тысячи до двух, то теперь - стабильно около 2,5 тысячи. Одновременно стала заметна еще одна негативная тенденция: число выздоровевших от коронавирусной инфекции, ежедневно где-то вдвое меньше числа заболевших.

Чем больше тех, кто болеет - тем ниже эффективность противодействия COVID-19

Теперь о конкретных цифрах. Из 145 тысяч инфицированных за все время эпидемии в Украине официально выздоровели всего 65 тысяч. То есть фактически только каждый второй. В то время как в Германии - из 256 тысяч инфицированных выздоровела 231 тысяча. В Польше из 72 тысяч пациентов с COVID-19 выздоровели 58 тысяч…

Можно взглянуть на ситуацию и под другим углом. По информации министерства здравоохранения Украины, чтобы выздороветь от ковида, в среднем нужно три недели. Теперь обращаемся к ежедневной статистике: по состоянию на 10 сентября за сутки выздоровели 1174 пациента. А три недели назад, 20 августа, болезнь была зафиксирована у 2134 человек. И подобная ситуация была в ближайшие дни. То есть возникает логичный вопрос: куда делась половина заболевших?

Как объясняет в комментарии Укринформу экс-замминистра здравоохранения Павел Ковтонюк, соотношение показателей числа активных больных и выздоровевших как раз и служит свидетельством эффективности в борьбе с COVID-19. «Сейчас в Украине люди болеют быстрее, чем успевают поправляться. За гонкой этих кривых очень легко увидеть успехи в борьбе с пандемией. Потому что как только число выздоравливающих, начинает обгонять число болеющих, то это означает, что дела идут к лучшему. К такому моменту Украина приблизилась в июне, но сейчас при всем несовершенстве данных, приходится констатировать, что у нас одна из самых сильных вспышек в Европе», - отмечает Павел Ковтонюк.

Такие кривые успешной борьбы с коронавирусной инфекцией, кстати, как раз очень хорошо прослеживаются в упомянутых Польше и Германии.

Почему ответственность пациента тоже имеет значение

Чтобы пролить свет на ситуацию с пониманием количества вылечившихся от коронавирусной инфекции в Украине Укринформ обратился к специалистам, которые непосредственно работают с этими данными.

Руководитель киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины Сергей Чумак подтверждает, что не все данные о пациентах, которые выздоровели, могут попадать в общую статистику. «Киевский городской лабораторный центр принимает срочные сообщения обо всех больных, которые передают лечебные учреждения, и эти данные мы вносим в единую базу. Но здесь могут быть нюансы с точки зрения ответственности пациента. Если больной обращается к врачу, то врач за ним наблюдает с момента заболевания до момента выздоровления. Именно врач передает сообщение, что больной выздоровел и указывает дату негативного ПЦР-образца. Если больной не обращается к врачу или делает тестирование в частной лаборатории, то данные об отрицательном результате ПЦР-теста просто не поступают. Чтобы мы их получили, пациенту нужно обратиться к врачу, и врач - дает это сообщение», - говорит Сергей Чумак. По его словам, по Киеву заболело больше 15 тысяч человек, а тех, кто «официально» выздоровел - чуть больше 5 тысяч...

Он добавляет, что порой больного после того, как состояние улучшилось, выписывают из больницы на дальнейшее лечение дома до получения отрицательного теста. Если человек ответственный, он повторный тест сдаст, но так бывает далеко не всегда. То есть больные или не обращаются повторно к врачу, или обследуются в частных лабораториях и не отчитываются об отрицательных результатах тестов.

Директор Revival Institute Вадим Аристов тоже указывает на такой бюрократический нюанс, но к нему добавляет ограниченные возможности лабораторий: «В конце болезни для снятия статуса инфицированного человек вынужден обращаться к семейному врачу. Это возможно на 5-8 день после улучшения состояния. Делается мазок за государственный счет - и человек ждет 8-10 дней, пока будет результат. Соответственно, цикл "инфицирования-обнаружения-излечения-снятия с учета" продлевается. Однако это обусловлено исчерпанием пропускной способности лабораторной сети». Кстати, подобная ситуация отмечалась в США - там до конца марта было мало подтвержденных случаев выздоровления именно из-за дефицита тестирования...

Заместитель директора Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук в комментарии Укринформу называет другую причину такой разницы соотношения выздоровевших и больных - у каждого пациента выздоровление занимает разное время. «Пациенты, которые выздоровели - это те, кто получил отрицательный результат. Больные - это те, кто получил положительный результат. То, что их вдвое или втрое больше выздоровевших или, наоборот, меньше - ни о чем не говорит. Все болеют по-разному - кто-то две недели, а кто-то - даже месяц. Но уже понятно, что вылечиться от COVID-19 за неделю, как от других вирусных болезней, невозможно, поэтому мы не имеем большого потока тех, кто выздоровел. Значительное количество людей продолжают болеть в зависимости от того, каково их состояние», - говорит Мария Полищук.

Впрочем, отсутствие данных в реальном времени о числе выздоровевших не так критично, как данных о числе инфицированных. К сожалению, мы все еще вынуждены констатировать, что в Украине один из самых низких показателей тестирования на миллион населения среди стран Европы – 40 107.