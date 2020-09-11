Министерство здравоохранения обнародовало перечень стран «красной» и «зеленой» зон по состоянию на 11 сентября 2020 года, сообщает hromadske со ссылкой на данные Минздрава.

В списке приведены данные о 194 государствах, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения. Там указана информация о количестве активных случаев заболевания COVID-19 на 100 тысяч населения в каждой стране.

В Украине по состоянию на 11 сентября этот показатель составляет 88,1 активных случаев на 100 тысяч населения. В перечне Минздрава Украина отнесена к «зеленой» зоне.

К «красной» зоне отнесены 46 стран, в частности Молдова, Израиль, Испания, Черногория, Хорватия, Франция, США.

В «зеленом» списке, среди прочих, Румыния, Албания, Венгрия, Чехия, Беларусь, Турция, Греция, Египет.

В то же время по 15 странам нет данных о заболеваемости COVID-19.