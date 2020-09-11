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Падение ВВП за январь-июль составило 6,2%, тогда как за январь-июнь падение было 6,5%. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на обзор Министерства экономики, торговли и сельского хозяйства.

Падение сводного индекса производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности (СИП) за этот период составило 7,3% (7,7% месяцем ранее).

«Это свидетельствует о том, что процесс постепенного восстановления продолжается, и большинство сфер экономики постепенно приходит в себя после нокдауна», - отмечается в обзоре.

Напомним, по данным НБУ, украинская экономика упадет на 6% в 2020 году, однако в последующие годы вернется к росту на уровне около 4%.

Международный валютный фонд ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2020 году до 8,2%.

 
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