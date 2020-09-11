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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что запланированный в проекте бюджета на 2021 год объем финансирования сектора безопасности и обороны Украины составляет 5,92% от ВВП. Об этом он заявил 10 сентября в ходе совещания по вопросам подготовки оборонного бюджета на 2021 год, сообщили ForUm’у в пресс-службе СНБО.

Он напомнил, что соответствующий показатель на 2020 год составлял 5,45% от ВВП.

«Увеличение расходов - принципиальная позиция президента Украины Владимира Зеленского в вопросах обеспечения национальной безопасности», - отметил секретарь СНБО.

Вопрос об увеличении объемов финансирования сектора безопасности и обороны был обработан Министерством финансов Украины во исполнение протокольного решения по итогам совещания, состоявшегося 3 сентября.

Участники совещания внесли предложения по финансированию потребностей субъектов сектора безопасности и обороны в следующем году.

По итогам обсуждения секретарь СНБО Украины предложил субъектам сектора безопасности и обороны проанализировать состояние соответствующего финансирования в I-III кварталах 2020 года и подготовить до 15 октября отчеты об использовании средств.

При этом секретарь Совета обратил внимание на важность повышения эффективности их использования.
ForUm

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