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На территории Киевской области на период карантина запрещетили проведение концертов, кроме тех, которые проводятся учреждениями культуры в помещениях и для которых концертная деятельность в течение последнего года является основным видом деятельности.

Решение об этом было принято 10 сентября на внеочередном заседании областной Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций под председательством глав Киевской ОГА Василия Володина, сообщает пресс-служба администрации.

Кроме того, областной комиссией запрещено проведение дискотек, работа развлекательных заведений (ночных клубов) и деятельность учреждений общественного питания при организации досуга - ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и тому подобное. Запрет установлен на время действия карантина.

При этом отмечается, что указанные учреждения могут продолжать работать, но при условии соблюдения карантина.
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