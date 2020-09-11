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Количество зарегистрированных случаев коронавируса в мире по состоянию на утро 11 сентября превысило 28 миллионов человек. Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете имени Джона Хопкинса, сообщает УНИАН.

Согласно данным, в мире уже насчитывается 28 064 801 случай инфицирования COVID-19. Наибольшее количество заражений зарегистрировано в США - 6,3 млн, Индии - 4,4 млн, Бразилии - 4,2 млн.

Вместе с тем 18,9 млн человек уже смогли выздороветь. Жертвами вируса стали 908 257 человек.

 
ForUm

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