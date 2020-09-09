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Президент Украины Владимир Зеленский призывает местные власти защищать здоровье граждан и не пренебрегать карантинными ограничениями, чтобы понравиться людям перед местными выборами.

Об этом он заявил в рамках рабочей поездки в Хмельницкую область, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

Отвечая на вопросы СМИ относительно реакции на действия местной власти в некоторых областях, которая нарушает введенные карантинные ограничения, Зеленский отметил: «Понимаю, что перед местными выборами они хотят нравиться людям и все открывать, предоставлять возможность ходить без масок».

Однако, по его словам, местные власти должны реально оценивать ситуацию в больницах, состояние местных дорог и обеспечение своих регионов каретами скорой помощи.

Глава государства отметил, что коронавирус представляет одинаковую угрозу для жителей всех областей Украины. Ряд регионов, где раньше были невысокие показатели заболеваемости, сейчас - в лидерах по количеству новых больных. Кроме того, с началом обучения в школах возросло количество детей, инфицированных COVID-19.

«В большинстве стран, где есть пляжи, - хотя, может, это выглядит неправильно - люди ходят в масках... Мы – не такие. А где потом брать койки? Где брать медиков? Кто за это будет нести ответственность?» - заявил Зеленский.

Президент в очередной раз призвал граждан соблюдать социальную дистанцию, носить защитные маски и избегать больших скоплений людей, в частности для празднования семейных праздников.

«Мы - государство и должны защищать людей, несмотря на то, что иногда что-то не нравится. Потому любые ограничения и мне, и любому человеку всегда будут не нравиться», - подчеркнул Зеленский.
ForUm

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