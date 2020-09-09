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В Украине начали торговать справками об отрицательном результате ПЦР-тестов на COVID-19 для выезда за границу. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на коммерческого директора «Синэво» Николая Скавронского.

«На сегодняшний день ПЦР-тесты делают и для выявления вируса, и выполняя формальные требования для выезда за границу или выхода из карантина. Что касается сдачи тестов для выезда за границу, то сейчас на рынке уже существует некоторая торговля справками отрицательного результата ПЦР для выезда за границу», - сказал он.

По словам Скавронского, в настоящее время «по таким схемам уже работают некоторые туроператоры, предлагая за условно небольшие деньги туристам оформление необходимой справки даже без сдачи анализа».

При этом он допускает снижение спроса и цен на ПЦР-тесты.

«Как только будет внесено изменение в законодательство и ПЦР станет не единственным обязательным для постановки диагноза тестом, а, например, можно будет делать анализ на антиген к коронавирусу, цена на которые будет в разы ниже, это приведет к тому, что рынок ПЦР-анализов по завышенным ценам сразу упадет, поскольку ПЦР-тесты потеряют свою эксклюзивность», - прогнозирует Скавронский.

Как сообщалось, за предыдущую неделю в Украине провели 157,563 тысяч ПЦР-исследований, почти 20% из них (30,47 тыс.) провели семь частных лабораторий. Стоимость ПЦР-тестов в лабораториях составляет 700-2,5 тыс. грн.
ForUm

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