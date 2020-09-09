также в разделеПолитика
Черновцы грозят судом Кабмину из-за «красной» зоны карантина 9
ОПЗЖ: «Жизненно важные учения» США могут превратить Украину в безжизненное пространство 31
Pledge Times: Украинская оппозиция борется с зависимостью страны от заморских собственников 34
Лукашенко заявил, что не выдал бы «вагнеровцев» Украине 29
Белорусские оппозиционеры не планируют просить политического убежища в Украине 29
Зеленский: Проблем с деньгами в COVID-фонде нет 12
Аваков: Будем жестко реагировать на попытки нарушения предвыборной кампании 23
Зеленский назвал дату встречи советников нормандской четверки 12
Вальский: Украинская власть начала озвучивать тезисы оппозиции пятилетней давности 35
Зеленский заявил, что ни за кого не агитирует на местных выборах 11
В МИД отреагировали на выезд белорусских оппозиционеров в Украину 23
Кулеба: Украина больше не будет менять закон об образовании ради других стран 27
Зеленский обещает отремонтировать взлетную полосу сумского аэропорта 15
Василевский: «За майбутнє» претендует на нишу, где доминируют Медведчук и ОПЗЖ 48
Лерос заявил, что Зеленский поручил посадить его в течение месяца 150
Геращенко: Выезд белорусских оппозиционеров из страны не был добровольным 278
Россия отложила разговор глав МИД из-за срыва перемирия на Донбассе 53
Украинского посла вернули в Минск 29

Комитет постоянных представителей стран ЕС согласовал в среду без обсуждения продление на полгода индивидуальных санкций в отношении лиц и организаций, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

Он указал, что вскоре в список санкций придадут 15 человек и организации, связанных со строительством Керченского моста.

«Посланцы ЕС дали зеленый свет на продление санкций на 6 месяцев в отношении 175 человек и 44 организаций, которые, как считается, подорвали территориальную целостность Украины. Вскоре около 15 человек и несколько организаций будут добавлены в этот список из-за строительства Керченского моста», - сообщил он.

ЕС ввел санкции в отношении компаний, участвовавших в строительстве этого моста, в июле 2018 года.

18 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Совет Европейского союза продлил на год санкции против России из-за аннексии Крыма.

Санкции были введены в 2014 году в ответ на российскую аннексию украинского полуострова. С тех пор их несколько раз продлевали и расширяли.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги