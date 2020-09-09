Комитет постоянных представителей стран ЕС согласовал в среду без обсуждения продление на полгода индивидуальных санкций в отношении лиц и организаций, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

Он указал, что вскоре в список санкций придадут 15 человек и организации, связанных со строительством Керченского моста.

«Посланцы ЕС дали зеленый свет на продление санкций на 6 месяцев в отношении 175 человек и 44 организаций, которые, как считается, подорвали территориальную целостность Украины. Вскоре около 15 человек и несколько организаций будут добавлены в этот список из-за строительства Керченского моста», - сообщил он.

ЕС ввел санкции в отношении компаний, участвовавших в строительстве этого моста, в июле 2018 года.

18 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Совет Европейского союза продлил на год санкции против России из-за аннексии Крыма.

Санкции были введены в 2014 году в ответ на российскую аннексию украинского полуострова. С тех пор их несколько раз продлевали и расширяли.