Трехсторонняя контактная группа собралась на внеочередное заседание из-за обострения ситуации на Донбассе. Об это сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированный источник.

На переговорах обсуждают сложившуюся ситуацию, в том числе в связи с угрозами боевиков атаковать украинские позиции возле поселка Шумы.

источник уточнил, что внеочередное заседание созвал представитель ОБСЕ по инициативе украинской делегации. Переговоры проходят по видеоконференции.

Отметим, на этой неделе боевики несколько раз анонсировали обстрел позиции ВСУ возле поселка Шумы под Горловкой. Они утверждают, что украинская армия якобы "обустраивает новые траншеи" вопреки условиям перемирия.

В штабе Операции объединенных сил эту информацию опровергли. Кроме того, наблюдатели СММ ОБСЕ подтвердили отсутствие изменений в районе населенного пункта Шумы с 5 июля. Об этом также говорится в соответствующем отчете ОБСЕ, опубликованном на официальном сайте организации.