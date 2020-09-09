Министерство культуры и информационной политики предлагает в проекте государственного бюджета на 2021 год увеличить финансирование сферы культуры на 50%.

Об этом министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сказал во время публичного обсуждения на тему: "Культура в условиях децентрализации", сообщает Укринформ.

«Мы задекларировали увеличение расходов на культуру минимум на 50% в следующем году», - сказал Ткаченко.

Он отметил, что МКИП уже подал соответствующие предложения в Министерство финансов, которое сейчас балансирует проект государственного бюджета на следующий год, и ожидает результатов. Ныне же, признал Ткаченко, финансирование сферы культуры как на национальном, так и на региональном уровнях, находится в плачевном состоянии.

По убеждению главы МКИП, также необходимо на следующий год зафиксировать процент в государственном фонде регионального развития, который будет выделяться на культуру.

«Это достаточно важно, и мы будем над этим работать, чтобы было так зафиксировано. Так же, как и будем развивать государственное частное партнерство. Для регионов это также важно. Ну и все остальные запланированные программы будем делать», - сказал он.

Министр рассказал о программах поддержки культурной сферы, которые воплощаются в жизнь в этом году. В частности, представители культурных и креативных индустрий, пострадавших от коронавируса, могут подать заявки на программу Украинского культурного фонда «Культура во времена кризиса: институциональная поддержка». «УКФ сможет выделить на места сумму в размере 295 млн грн - это на помощь культурным учреждениям, в том числе в регионах», - напомнил он.

Также разработаны региональные стратегии развития туризма, программа для раскрытия внутреннего потенциала регионов, начался второй этап образовательной программы академии культурного лидера - это связь фактически всех людей, вовлеченных в культурную сферу в ОТГ, добавил он.

Министр культуры также напомнил о развитии центров культурных услуг.

«Мы надеемся в этом году сделать несколько пилотных проектов в нескольких регионах.- это трансформирование тысяч библиотек, клубов и других центров в современные центры предоставления культурных услуг нового качества: онлайн-библиотеки, киноточки и т.п. В этом смысле мы поняли, что без активного участия или инициативы ОТГ мы сами ничего сделать не сможем», - сказал он.

Ткаченко призвал объединенные территориальные громады активнее выходить с инициативами по этому поводу, ведь уже есть модель и принципы финансирования, когда частично ОТГ, областная власть финансирует трансформацию таких культурных центров, и через систему ГФРР финансируется другая часть. Благодаря им можно делать интересные проекты, резюмировал министр.