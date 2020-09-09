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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 прогнозирует падение мирового ВВП в 2020 году на 4,4% по сравнению с предыдущим годом, что лучше июньского прогноза агентства на 0,2 процентных пункта. Об этом сообщила пресс-служба агентства Fitch, передает УНИАН.

В частности, ВВП США по итогам года сократится на 4,6% (июньский прогноз – на 5,6%), Еврозоны – на 9% (на 8%), Великобритании - на 11,5% (на 9%), развивающихся стран (без учета Китая) – на 5,7% (4,7%).

Китайская экономика, согласно прогнозу агентства, не уйдет в рецессию в этом году, и рост ВВП по итогам года составит 2,7% (июньский прогноз - 1,2%).

Также Fitch прогнозирует, что глобальная экономика в 2021 году вырастет на 5,2% (июньский прогноз – 4,9%), а в 2022 году – на 3,6% (3,4%).

 
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