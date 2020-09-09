Россия должна быстро найти и привлечь к ответственности организаторов отравления оппозиционера Алексея Навального. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел стран Большой семерки, сообщает Укринформ.

«Любое использование химического оружия где, когда-либо кем-либо, при любых обстоятельствах является неприемлемым и нарушает международные нормы, запрещающие применение такого оружия. Мы, министры иностранных дел G7, призываем Россию немедленно и вполне прояснить, кто ответственен за это возмутительное отравления и, помня об обязательствах России в соответствии с Конвенцией о химическом оружии, привлечь виновных к ответственности», - отмечается в заявлении.

Подписанты подчеркнули, что «это нападение на лидера оппозиции Навального является еще одним серьезным ударом по демократии и политическому плюрализму России».

«Оно несет серьезную угрозу мужчинам и женщинам, вовлеченным в отстаивание политических и гражданских свобод, Россия сама обязалась гарантировать. Мы призываем Россию соблюдать свои обязательства в соответствии с Международным пактом о гражданских и политических правах, и гарантировать гражданам эти права, в том числе право на свободу самовыражения», - отметили министры иностранных дел G7.

Дипломаты пообещали «и в дальнейшем тщательно следить за тем, как Россия реагирует на международные призывы относительно возмутительного отравления господина Навального».

«Мы решительно настроены поддерживать демократию, верховенство права и права человека в России и увеличить поддержку российского гражданского общества», - суммируется в заявлении.

Напомним, 20 августа Навальный летел из Томска в Москву. В полете ему стало плохо, и он потерял сознание. Экипаж экстренно посадил самолет в Омске. Навального отправили в реанимацию местной больницы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

22 августа спецсамолет из Германии доставил оппозиционера в Берлин.

24 августа в немецкой клинике «Шарите» подтвердили, что российского оппозиционного политика Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. По словам врачей, Навальный до сих пор находится в состоянии искусственной комы, но серьезной опасности для его жизни нет.