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Полиция устанавливает обстоятельства нападения на офис ПрайдХаба в Подольском переулке Харькова.

«Неизвестные побили окна в офисе по переулку Подольском. Соответствующее обращение поступило в Основянский отдел полиции 7 сентября около 14:00», - говорится в сообщении в Facebook облполиции.

На место выезжала следственно-оперативная группа.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Основянского отдела полиции. В настоящее время проводится проверка по данному факту, выясняются все обстоятельства происшествия.

Ранее общественная организация «Фрайкор» в своем телеграм-канале опубликовала фотографии офиса ПрайдХаба с разбитыми окнами, сопроводив их следующим комментарием: «Неизвестные защитники Конституции прислали фото последствий ночного ветра, который сегодня сильно потрепал местный рассадник извращений».

По информации ПрайдХаба, начиная с 4 сентября, когда стартовал «ХарьковПрайд-2020», это третий случай такого рода. Ранее неизвестные забрасывали вход в офис яйцами и оставляли гомофобские надписи.
ForUm

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