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Коронавирус обнаружили еще у 235 киевлян, четверо больных умерли. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.

«За прошедшие сутки коронавирус обнаружили у 235 киевлян. 4 больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 246 киевлян. На сегодня в столице уже 15511 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - сообщил Кличко.

В больницы столицы попали 34 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 67 человек. Всего коронавирус преодолели 4826 жителей Киева.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 37, Шевченковском – 35, Днепровском районе – 30 случаев, - отметил мэр Киева. - Угроза – не призрачная. И предотвратить ее можно только соблюдая необходимые правила безопасности. Не пренебрегайте ими! Берегите себя!» - призвал Кличко.

По состоянию на 8 сентября в Украине лабораторно подтверждено 140 479 случаев коронавируса, за минувшие сутки – 2411.

 
ForUm

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