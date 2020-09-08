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Под процессуальным руководством прокуратуры автономии ГУНП в АР Крым и Севастополе сообщили о подозрении двум участникам незаконного вооруженного формирования «Самооборона Севастополя» по ч. 2 ст. 260 УК Украины. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Досудебным расследованием установлено, что двое граждан Украины, будучи участниками незаконного вооруженного формирования «самооборона Севастополя», в течение февраля-марта 2014 года, вооружившись, несли «службу» на незаконно созданном блокпосту «Терновка» вблизи Севастополя. Подозреваемые во время своей «службы» осуществляли незаконные проверки документов граждан, обыск транспортных средств, а также участвовали в задержании проукраински настроенного населения полуострова.

В настоящее время подозреваемых объявили в розыск, принимаются меры для установления их местонахождения.
ForUm

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