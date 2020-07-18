В плену у пиратов, захвативших танкер Curacao Trader вблизи берегов Нигерии, находятся шесть украинцев. Об этом в субботу, 18 июля, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

Так, по уточненной информации, с борта танкера Curacao Trader пираты похитили шестерых украинских граждан.

Ранее стало известно о нападении пиратов на танкер Curacao Trader вблизи берегов Нигерии.

Сразу же после появления информации о захвате танкера МИД начало выяснять, были ли на борту судна граждане Украины. Сначала дипломатическое представительство сообщало о захвате 4 украинских моряков.

В общем пираты взяли в заложники 13 членов экипажа танкера Curacao Trader.

Отметим, что нападение на танкер произошло в самой отдаленной от берега точке среди всех зафиксированных ранее случаев пиратства в Гвинейском заливе.