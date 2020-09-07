Офис генпрокурора зарегистрировал уголовные производства по фактам участия более 100 иностранных граждан в составе незаконных вооруженных формирований РФ в вооруженном конфликте на Донбассе против Украины. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, передает Радио Свобода.

«География стран происхождения наемников очень разнообразна и составляет более 30 государств, среди которых Франция, Чехия и даже Чили. Наибольшее их количество пока из Испании и Сербии - по 27 человек, Молдовы - 26, Франции - 20. По имеющейся информации, начиная с 2014 года по настоящее время, иностранные наемники находились в составе различных подразделений незаконных вооруженных формирований, подконтрольных стране-агрессору. Например, в так называемом 14-м батальоне территориальной обороны «Призрак», отличающимся своей жестокостью», - сказал он.

Фамилий наемников он не назвал, сославшись на то, что это может негативно повлиять на раскрытие преступлений.