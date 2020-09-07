В Международном олимпийском комитете очень надеются, что Япония справится с проведением Игр.

Вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс заявил, что Олимпиада в Токио состоится в 2021 году независимо от ситуации с коронавирусом в мире, сообщает УНИАН.

«Олимпийские игры начнутся 23 июля 2021 года. Олимпиада пройдет с COVID-19 или без него. Сейчас задача организаторов - рассмотреть все возможные контрмеры, которые помогут безопасному проведению Игр. Некоторые страны контролируют ситуацию с COVID-19, некоторые - нет. Всего должно приехать 206 сборных. Японии предстоит решить серьезную задачу», - рассказал Коутс.

Как сообщал ForUm, проведение летней Олимпиады 2020 года перенесено на 2021 год из-за пандемии коронавируса в мире. Предварительно Игры в Токио должны состояться с 24 июля по 9 августа.