Столичная полиция открыла уголовное производство по факту нападения на певца Dzidzio, которое произошло ночью 6 сентября в Шевченковском районе.

Об этом сообщает Укринформ ссылкой на полицию Киева.

«Это было ночью 6 сентября. Открыто уголовное производство по части 1 статьи 125 и части 1 статьи 185 Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства этого происшествия еще устанавливают правоохранители», - сообщили в полиции Киева.

Как сообщалось, 28 декабря 2018 во время конфликта, произошедшего возле офисного помещения на улице Викентия Хвойки на Подоле, злоумышленники нанесли телесные повреждения артисту Dzidzio и скрылись с места происшествия. Личности хулиганов были установлены, ими оказались граждане другого государства.

23 октября 2019 года в прокуратуре города Киева сообщили, что Киевская местная прокуратура № 7 направила в суд обвинительный акт по обвинению 24-летнего гражданина Российской Федерации в причинении телесных повреждений артисту Dzidzio.