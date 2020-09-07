также в разделеСтолица
Руководители столичного метро выдают предвыборную агитацию за социальную рекламу 79
В Киеве за сутки COVID-19 обнаружили у 244 человек 12
Блогер рассказала о «свободных мальчиках» Пальчевского 47
Центр Киева оказался без света из-за аварии 16
Более 300 случаев коронавируса за сутки обнаружили в Киеве 15
Премьер: Средняя зарплата в Украине в 2021 году может вырасти до 13 тысяч 14
Киевсовет призывает Раду и Кабмин ужесточить наказание за вандализм 15
В Киеве две школы и 20 классов перевели на «удаленку» 33
Киевского полицейского подозревают в сбыте кокаина 19
В Киеве – 319 новых случаев COVID-19 21
Киевский лабораторный центр прекратит обследование частных лиц на COVID-19 295
В Киеве горела высотка, погиб мужчина 23
Прошедшее лето в Киеве стало одним из самых жарких в истории 22
Киевские транспортники подсчитали убытки от карантина 17
В Киеве из-за аварии сотни домов остались без света 51
В Киеве подожгли отделение «Ощадбанка» 35
В Киеве за сутки коронавирус обнаружили у 280 человек 14
В Киеве в результате столкновений под офисом «Свободы» пострадал трое полицейских 21

Столичная полиция открыла уголовное производство по факту нападения на певца Dzidzio, которое произошло ночью 6 сентября в Шевченковском районе.

Об этом сообщает Укринформ ссылкой на полицию Киева.

«Это было ночью 6 сентября. Открыто уголовное производство по части 1 статьи 125 и части 1 статьи 185 Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства этого происшествия еще устанавливают правоохранители», - сообщили в полиции Киева.

Как сообщалось, 28 декабря 2018 во время конфликта, произошедшего возле офисного помещения на улице Викентия Хвойки на Подоле, злоумышленники нанесли телесные повреждения артисту Dzidzio и скрылись с места происшествия. Личности хулиганов были установлены, ими оказались граждане другого государства.

23 октября 2019 года в прокуратуре города Киева сообщили, что Киевская местная прокуратура № 7 направила в суд обвинительный акт по обвинению 24-летнего гражданина Российской Федерации в причинении телесных повреждений артисту Dzidzio.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги