Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает достижением тот факт, что за год его работы в парламенте было только три случая неперсонального голосования.

Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

«Если, кстати, мы говорим о достижениях, то за год работы было всего 3 случая кнопкодавства. Затем был принят закон, согласно которому за это можно получить реальное уголовное наказание», - сказал он.

Также он сообщил, что ему, как руководителю, очень приятно видеть, что Рада работает.

«Наконец-то депутаты начали приходить на заседания в среду и пятницу. Сейчас регулярно во все дни 290, 300 или 320 депутатов и принимаются законы. Мы ничего не откладываем - мы просто их рассматриваем», - добавил спикер.