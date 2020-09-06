Двое пропавших без вести во время пожара вблизи Верхнеторецкого (Донецкая область) военнослужащих Объединенных сил погибли. Военные подорвались на минном поле противника.

Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки "Восток".

Военнослужащие были отрезаны пламенем от остального личного состава во время обхода очага пожара в "серой зоне". Военнослужащие зашли на минное поле противника, где подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

Напомним, военнослужащие пропали без вести в субботу, 5 сентября. Подразделения Объединенных сил помогают спасателями ГСЧС тушить лесные и степные пожары вблизи линии разграничения на Донбассе.