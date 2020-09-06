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В субботу, 5 сентября, во время тушения пожара вблизи Верхнеторецкого на Донбассе исчезли двое военнослужащих Объединенных сил.

Об этом сообщает штаб ООС.

Поиски военных продолжаются.

Военнослужащие ВСУ совместно с представителями ГСЧС и личным составом других подразделений Объединенных сил продолжают борьбу с масштабными лесными и степными пожарами на Донбассе.

Уже ликвидированы пожары вблизи Красногоровки, Гладосово, Валуйского и Новгородского.
ForUm

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