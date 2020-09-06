В субботу, 5 сентября, во время тушения пожара вблизи Верхнеторецкого на Донбассе исчезли двое военнослужащих Объединенных сил.
Об этом сообщает штаб ООС.
Поиски военных продолжаются.
Военнослужащие ВСУ совместно с представителями ГСЧС и личным составом других подразделений Объединенных сил продолжают борьбу с масштабными лесными и степными пожарами на Донбассе.
Уже ликвидированы пожары вблизи Красногоровки, Гладосово, Валуйского и Новгородского.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время