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Оккупационные власти "ЛНР" планируют со следующего года отказаться от водоснабжения, которое Украина осуществляет во временно неподконтрольные районы. Такие разговоры главарей продолжаются на уровне Трехсторонней контактной группы.

Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай, передает Hromadske.

Он также сообщил, что боевики уже уменьшили объемы покупаемой воды и задолжают за поставки почти 170 миллионов гривен.

«Мы настаиваем на том, что они нам задолжали почти 170 млн грн, и у нас есть документы, подтверждающие эту сумму. Они говорят, что они готовы заплатить около 87. Возможно, мы согласимся на компенсацию на 87 млн, но пропишем, что мы не согласны с этой суммой», - сообщил Гайдай.

Напомним, в Луганской области семь насосных станций отключили от электроснабжения 24 декабря 2019 из-за задолженности. В результате без централизованного водоснабжения остались частично города Лисичанск, Приволье и Новодружеск - около 46 тысяч абонентов.
ForUm

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