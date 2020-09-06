также в разделеМир
Резня в Британии: один человек скончался, еще семеро ранены 6
МИД Литвы: ЕС должен оказать «конкретную помощь» белорусской оппозиции 13
Выборы в США: Буттиджич вошел в штаб Байдена 11
В Минск начали стягивать военную технику перед Маршем единства 9
Российские врачи хотят исследовать состояние Навального 14
Премьер-министр Польши встретится с Тихановской 10
МИД Литвы: ЕС должен оказать "конкретную помощь" белорусской оппозиции 25
Тихановская не намерена участвовать в новых выборах президента Беларуси 57
Россия подняла истребители из-за бомбардировщиков США над Украиной 37
США призвали Россию вывести оружие и военных из Украины 20
Власти Беларуси вчера задержали 41 человека 15
Скачок заболеваний в Испании: Мадрид усиливает ограничения 18
Трамп: Американская вакцина от COVID-19 может появиться в октябре 17
Ситуацию в Крыму и на Донбассе обсудят в ООН 17
ВОЗ не ожидает массовой вакцинации от COVID-19 до середины 2021 года 60
Суд в РФ отклонил жалобу на бездействие следкома в ситуации с Навальным 18
Берлускони госпитализировали с COVID-19 18
В ФРГ опровергли слова Лукашенко о фальсификации отравления Навального 30

На Японию обрушился мощный тайфун Хайшэн, некоторые жители страны остались без крова и электричества.

Об этом сообщает Associated Press.

В метеорологической службе предупредили, что дождь в воскресенье будет таким сильным, как будто ведро с водой вылить и на голову.

По словам властей, несколько рек на главном юго-западном острове Кюсю находятся под угрозой выхода из берегов.

Предупреждение об эвакуации получили 50 000 человек в Окинаве и Кюсю.

Японское метеорологическое агентство сообщило, что тайфун несет в себе устойчивый ветер со скоростью до 162 километров в час.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2186 грн.
12
Теги