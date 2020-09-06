На Японию обрушился мощный тайфун Хайшэн, некоторые жители страны остались без крова и электричества.

Об этом сообщает Associated Press.

В метеорологической службе предупредили, что дождь в воскресенье будет таким сильным, как будто ведро с водой вылить и на голову.

По словам властей, несколько рек на главном юго-западном острове Кюсю находятся под угрозой выхода из берегов.

Предупреждение об эвакуации получили 50 000 человек в Окинаве и Кюсю.

Японское метеорологическое агентство сообщило, что тайфун несет в себе устойчивый ветер со скоростью до 162 километров в час.