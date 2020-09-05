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В Днепре облили зеленкой городского главу Бориса Филатова.

Об этом сам Филатов написал в Facebook.

«Вы можете меня теперь только убить. Потому что я никогда не позеленею. Как бы вам этого не хотелось», — отреагировал он.

Инцидент произошел во время встречи мэра с горожанами в субботу, 5 сентября. Филатов отвечал на вопросы о дорогах и общественном транспорте, когда кто-то из толпы швырнул в него зеленкой. Местные Telegram-каналы пишут, что в Филатова могли выстрелить из пейнтбольного маркера.

 

Охрана городского главы тут же окружила его и попыталась увести с места инцидента. Он почти тут же вернулся и ненадолго продолжил выступление.

Момент попадания зеленкой на 35:41:

Местный сайт 056.ua сообщает, что одного из мужчин на мероприятии попытались задержать, но позже отпустили.
ForUm

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