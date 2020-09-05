также в разделеЭкономика
Минфин: Коронавирусный фонд израсходован на 30% 8
Премьер: Бюджет-2021 тоже будет дефицитным 12
С начала карантина безработным выплатили 7,5 миллиарда 9
Транзит газа через Украину сократился на 42% 19
Данилюк: Решение суда по делу Сурксисов – начало развала результатов национализации ПриватБанка 69
Кабмин планирует приватизировать все госбанки 55
Украина поднялась в рейтинге инновационных стран мира 42
За полгода активы НБУ выросли на 13% 11
НБУ сохранил учетную ставку на уровне 6% 9
Приватбанк будет оспаривать решение о выплате компаниям Суркисов $350 миллионов 129
Шмыгаль: Урожай зерновых ожидается меньше на 7 миллионов тонн 15
Приватбанк проиграл в суде $350 миллионов компаниям Суркисов 127
Украина установила пятилетний рекорд по импорту газа 17
Кабмин планирует строить оросительные системы на юге Украины 41
Укрзализныця отменила остановку ряда поездов в трех городах «красной зоны» 37
Монеты 25 копеек не будут приниматься для оплаты с 1 октября 1468
Украина выплатила $2,1 млрд долгов за день 23
В Украине сократилась задолженность за коммуналку 13

Руководство Минздрава потратит кредитные средства от Всемирного банка на закупку медицинского оборудования и ПЦР-тестов, а также на обучение медицинского персонала отделений экстренной помощи опорных больниц. Об этом сказал глава ведомства Максим Степанов на брифинге в субботу, 5 сентября.

«Эти средства будут использованы на переоборудование и обучение персонала отделений экстренной медицинской помощи, приобретение медицинского оборудования и расходных материалов для предотвращения COVID-19. На эти мероприятия предусмотрено 30,3 миллиона долларов», – сказал он.

По его словам, среди прочего на оборудование потратят 23 миллиона долларов.

«Что мы собираемся закупать? Мы покупаем ПЦР-тесты в расчете на 1,2 млн исследований. Также приборы для ПЦР-диагностики и другое оборудование на общую сумму 23 млн долларов», – отметил Степанов.

Как известно, в мае Всемирный банк и Украина подписали кредитное соглашение на 135 млн долларов на модернизацию сектора здравоохранения и противодействие эпидемии коронавируса COVID-19.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги