Руководство Минздрава потратит кредитные средства от Всемирного банка на закупку медицинского оборудования и ПЦР-тестов, а также на обучение медицинского персонала отделений экстренной помощи опорных больниц. Об этом сказал глава ведомства Максим Степанов на брифинге в субботу, 5 сентября.

«Эти средства будут использованы на переоборудование и обучение персонала отделений экстренной медицинской помощи, приобретение медицинского оборудования и расходных материалов для предотвращения COVID-19. На эти мероприятия предусмотрено 30,3 миллиона долларов», – сказал он.

По его словам, среди прочего на оборудование потратят 23 миллиона долларов.

«Что мы собираемся закупать? Мы покупаем ПЦР-тесты в расчете на 1,2 млн исследований. Также приборы для ПЦР-диагностики и другое оборудование на общую сумму 23 млн долларов», – отметил Степанов.

Как известно, в мае Всемирный банк и Украина подписали кредитное соглашение на 135 млн долларов на модернизацию сектора здравоохранения и противодействие эпидемии коронавируса COVID-19.