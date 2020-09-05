также в разделеОбщество
У Филарета диагностировали воспаление легких 1
Почти 12 тысяч украинских медиков заболели на коронавирус 9
Минздрав обновил перечень стран «красной» и «зеленой» зон 17
В Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности 14
В Украине зафиксировали новый антирекорд по COVID-19 117
Украинского журналиста освободили из белорусского СИЗО 11
4 сентября. Картина дня 17
Аласания больше не будет баллотироваться на пост главы Суспильного 16
Шмыгаль: Кабмин не нарушал права людей, вводя карантин 16
Швейцария ввела карантин для туристов из Украины 9
Суд арестовал президента банка «Аркада» 12
На выходных в Украине потеплеет 12
СБУ сообщила о подозрении священнику, допрашивавшего украинских пленных 28
Шмыгаль: Второго жесткого карантина в Украине не будет 23
СМИ: Следы «Новичка» нашли на коже и в крови Навального 19
КИУ: Для противодействия коронавирусу на выборы дополнительно нужно 200 млн 14
В Украине не хватает 25 тысяч медиков 36
СБУ разоблачила коррупционную схему на львовской таможне 15

По состоянию на утро 5 сентября в Вооруженных Силах Украины COVID-19 болеет 618 человек, за последние сутки выявлено 50 новых случаев — наибольшее число с начала эпидемии.

Об этом сообщает пресс-служба Командования медицинских сил ВСУ.

Как отмечается, на лечении в учреждениях здравоохранения находится 18 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 32 служащих ВСУ. Их состояние здоровья удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Всего в украинской армии за время пандемии выздоровели 1286 человек, летальных исходов — 6.

Предыдущий антирекорд суточного прироста больных COVID-19 Командование медицинских сил зафиксировало 3 сентября. Тогда обнаружили 47 новых случаев инфицирования.

В Украине за минувшие сутки, 4 сентября, обнаружили наибольшее количество новых случаев коронавируса — 2836. Зафиксировано 50 летальных случаев, 1036 пациентов выздоровели.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3695 грн.
7
Теги