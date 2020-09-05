По состоянию на утро 5 сентября в Вооруженных Силах Украины COVID-19 болеет 618 человек, за последние сутки выявлено 50 новых случаев — наибольшее число с начала эпидемии.
Об этом сообщает пресс-служба Командования медицинских сил ВСУ.
Как отмечается, на лечении в учреждениях здравоохранения находится 18 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.
На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 32 служащих ВСУ. Их состояние здоровья удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.
Всего в украинской армии за время пандемии выздоровели 1286 человек, летальных исходов — 6.
Предыдущий антирекорд суточного прироста больных COVID-19 Командование медицинских сил зафиксировало 3 сентября. Тогда обнаружили 47 новых случаев инфицирования.
В Украине за минувшие сутки, 4 сентября, обнаружили наибольшее количество новых случаев коронавируса — 2836. Зафиксировано 50 летальных случаев, 1036 пациентов выздоровели.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время