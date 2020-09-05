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Ситуация на Донбассе по состоянию на утро 5 сентября остается полностью контролируемой подразделениями ООС. За прошедшие сутки, 4 сентября, был зафиксирован один факт нарушения режима прекращения огня.

Об этом сказано в утренней сводке операции Объединенных сил.

Нарушение зафиксировали вблизи Авдеевки, российские боевики совершили одиночные выстрелы из гранатометов и несколько коротких очередей — из стрелкового оружия. На провокации врага украинские военные огонь не открывали. Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди личного состава Объединенных сил нет.

С начала текущих суток, 5 сентября, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

«Украинские защитники продолжают неуклонно соблюдать условия полного и всеобъемлющего режима прекращения огня и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативного положения», — подчеркивают в штабе.

Также пресс-служба ООС отмечает, что сейчас продолжается ликвидация пожаров вблизи населенных пунктов Лопаскино, Трехизбенка, Новгородское и Красногоровка.

Напомним, боевики разблокировали КПВВ «Новотроицкое», но людей почти не пропускают.
ForUm

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