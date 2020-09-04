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Определенные Командующим ООС контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе функционируют по осеннему графику, ежедневно с 07:00 до 18:30, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГПСУ.

Бесперебойно продолжает функционировать КПВВ «Станица Луганская», где пропускные операции осуществляются ежедневно. По состоянию на 12:00 в этом КПВВ линию разграничения пересекло 1489 человек.

Также сегодня оккупанты восстановили движение в КПВВ «Новотроицкое». Сейчас пограничники в этом контрольном пункте обеспечили пропуск на временно оккупированную территорию Украины 11 автомобилей и 111 человек. В то же время российские вооруженные формирования продолжают препятствовать свободному движению людей в пределах дорожного коридора. По состоянию на 12:00 на контролируемую территорию Украины последовало лишь 4 автомобиля и 20 человек.

Полностью заблокированным со стороны оккупантов остается движение в контрольном пункте въезда-выезда «Марьинка».

Кроме того, на этой неделе из-за КПВВ «Новотроицкое» на выезд на оккупированные территории последовали 10 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом от Международного комитета Красного Креста. Для жителей Донбасса международная организация направила продуктовые наборы, медицинское оборудование, материалы для систем водоснабжения. Общий вес гуманитарного груза составил более 132 тонн.
ForUm

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