Правительство Швейцарии отнесло Украину в перечень государств, по прибытии из которых необходимо проходить 10-дневный карантин.

Как передает Укринформ, об этом свидетельствуют обновленные данные, опубликованные на сайте швейцарского правительства.

Всего в карантинный список добавлены 10 новых государств. Кроме Украины, туда попали Хорватия, Ливан, Ливия, ОАЭ и другие страны.

Начиная со следующего понедельника, 7 сентября, люди, которые будут въезжать в Швейцарию после пребывания в одной из стран этого списка, должны будут пройти 10-дневный карантин.

В то же время из списка исключили Бельгию, Сальвадор, Эсватини (Свазиленд), Казахстан, Киргизию, Люксембург, Мексику, Оман.