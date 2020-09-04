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С начала карантина в Украине выплачено 7,5 млрд грн пособия по безработице. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко, сообщает пресс-служба министерства.

«Чтобы предприятия не увольняли людей, мы ввели программу так называемой частичной безработицы, которой воспользовалось около 240 субъектов. Тем самым, нам удалось сохранить рабочие места для 380 тыс. работников, которые не пошли на биржу труда, а воспользовались в пиковые времена этой программой», - отметил Петрашко.

Так, по состоянию на 3 сентября по программой по частичной безработице выплачено 2,3 млрд грн. Финансирование осуществляется каждые 10 дней.

В течение карантина, то есть с 12 марта 2020 года и до сих пор, выплачено 7,5 млрд грн пособия по безработице. Задолженность по выплате пособия по безработице отсутствует.

При этом министр подчеркнул, что рост количества зарегистрированных безработных остановился.
ForUm

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