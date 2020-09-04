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По состоянию на 10:00 4 сентября в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет – 613 человек.

Всего за время пандемии выздоровели - 1241 человек, летальных исходов – 6, сообщило Командование Медицинских сил ВСУ.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 547 человек.  

Из них на лечении в учреждениях здравоохранения находится 13 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.
ForUm

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