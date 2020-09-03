Харьковская региональная комиссия по вопросам техногенной и экологической безопасности приняла решение об объявлении чрезвычайной ситуации регионального уровня в связи с масштабным пожаром, который начался на территории Двуречанского лесничества в Харьковской области 2 сентября. Об этом сообщил глава ОГА Алексей Кучер.

«В связи с пожарами в Двуречанском районе КТЭБ и ЧС области принято решение об объявлении чрезвычайной ситуации регионального уровня, что будет способствовать получению выплат от государства для компенсации людям, которые вследствие пожара потеряли жилье», - написал он в Facebook.

Как ранее сообщал ForUm, 2 сентября в Харьковской и Луганской областях вспыхнули масштабные лесные пожары.