также в разделеПроисшествия
На Харьковщине пьяный сотрудник СБУ устроил стрельбу в кафе 11
Из-за пожара на Луганщине погиб военный 35
Установлены 22 участника конфликта со стрельбой в Украинке 17
Во время тушения пожаров на Луганщине пропал военный, еще двое – получили ожоги 33
МВД: Открытого огня на Харьковщине уже нет 16
Штаб ООС: Пожары на Луганщине спровоцированы противником 26
Вчера оккупанты один раз нарушили перемирие 8
Кабмин готовит проект помощи пострадавшим от пожаров на Харьковщине и Луганщине 22
Под Киевом неизвестные устроили стрельбу в кафе, есть раненые 31
Пожары на Харьковщине и Луганщине: погиб 1 человек, уничтожены 35 домов 55
На Харьковщине лесной пожар уничтожил 20 жилых домов 32
На Харьковщине и Луганщине вспыхнули масштабные лесные пожары 52
На Ивано-Франковщине горел крупный свинокомплекс 13
В Житомире в первый день учебы погиб курсант 28
Боевики трижды нарушили «тишину» на Донбассе 13
В Украине – почти 2,5 тысячи случаев COVID-19 и 51 смерть за сутки 29
Пожар на Луганщине спровоцировал взрыв: пострадал спасатель 14
На Житомирщине неизвестные пытались подорвать поезд с бензином 49

Харьковская региональная комиссия по вопросам техногенной и экологической безопасности приняла решение об объявлении чрезвычайной ситуации регионального уровня в связи с масштабным пожаром, который начался на территории Двуречанского лесничества в Харьковской области 2 сентября. Об этом сообщил глава ОГА Алексей Кучер.

«В связи с пожарами в Двуречанском районе КТЭБ и ЧС области принято решение об объявлении чрезвычайной ситуации регионального уровня, что будет способствовать получению выплат от государства для компенсации людям, которые вследствие пожара потеряли жилье», - написал он в Facebook.

Как ранее сообщал ForUm, 2 сентября в Харьковской и Луганской областях вспыхнули масштабные лесные пожары.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги