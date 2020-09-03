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Клирик Сербской Православной Церкви в Черногории заявил, что Церковь не будет участвовать в политике, но ждет нового закона о вероисповедании.

Фото: mitropolija.com

Об этом рассказал ректор Цетинской семинарии Гойко Перович сайту nova.rs.

«Можно сказать, что мы все приятно удивлены результатом выборов в Черногории, потому что это все еще то, что произошло впервые в истории Черногории: мирная смена правительства на выборах. С другой стороны, подавляющее большинство людей верило в возможность перемен. Это те непрерывные колонны людей на литиях. Я предполагаю, что теперь новое правительство предпримет реформы и системные шаги, но церковь не будет участвовать в проведении исполнительной политики»,  – говорится на сайте.

Священник добавил, что страна очень нуждаеться в новом законе о вероисповедании. Во время его подготовки необходимо выслушать мнения и принять предложения всех Церквей и религиозных общин Черногории.
ForUm

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